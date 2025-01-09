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Госдума защитит детей от опасных видеоигр

В январе Госдума России планирует принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента, включая видеоигры. Об этом рассказал председатель органа законодательной власти Вячеслав Володин в ответ на жалобы подписчиков.

Источник: Life.ru

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?» — написал он, обращаясь к читателям.

А ранее в России предложили ввести ограничения для алиментщиков из чёрного списка. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, данный реестр выполняет роль своеобразной «доски позора», позволяя любому желающему узнать, является ли человек, которого он собирается нанять, злостным неплательщиком алиментов.