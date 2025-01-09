Илон Маск занялся смещением премьера Великобритании

«Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов», — пишет газета.
Согласно информации издания, Маск пытается оценить шансы на смену премьер-министра до следующих выборов, взаимодействуя с альтернативными политическими движениями, включая правопопулистскую партию Reform UK. Предприниматель также рассматривает возможные кандидатуры для замены нынешнего лидера партии Найджела Фаража, с которым у него возникли разногласия. Бизнесмен также ищет способы изменить руководство Reform UK.
Ранее Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. В ответ Кир Стармер обвинил Маска во лжи. Миллиардер за словом в карман не полез и назвал злом премьера Великобритании.