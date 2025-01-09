Илон Маск занялся смещением премьера Великобритании

Бизнесмен Илон Маск в неофициальном порядке ведёт переговоры с «союзниками, придерживающимися правых взглядов» о возможности отстранения Кира Стармера от должности премьер-министра Великобритании до следующих всеобщих выборов. По закону они должны пройти не позднее 15 августа 2029 года, сообщает Financial Times.