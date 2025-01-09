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Названа дата начала судебного процесса над 8 обвиняемыми в теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд 21 января начнёт рассмотрение по существу уголовного дела против восьми человек, обвиняемых в связи с терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщил представитель суда нашим коллегам из ТАСС.

Источник: Life.ru

«Заседание запланировано на 10:00 мск 21 января», — отметил источник агентства.

Теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, он был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрывом было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Погибли 5 человек. Движение по мосту было полностью остановлено, что стало первым таким случаем со дня его запуска. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.