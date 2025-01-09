Украинский Генштаб признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о сохраняющейся «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.