Украинский Генштаб признал сложную для ВСУ ситуацию на фронте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал обстановку на всей линии боевого соприкосновения сложной для них.
«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Генштаба.
Ранее в ВСУ сообщили о вынужденном отступлении к Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР, на «последнюю линию обороны» в этом регионе.
В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщил о сохраняющейся «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.
16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов отмечал, что за все время специальной военной операции потери ВСУ составили почти 1 млн человек.