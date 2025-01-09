Литва внесет аванс за 44 танка Leopard в 2025 году

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Аванс за партию танков германского производства Leopard Вильнюс внесет в 2025 году, чтобы к 2030 году сформировать танковый батальон. Об этом в эфире радиостанции «Жиню радияс» заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
«Планируем внести аванс за бронетехнику в текущем году. Тогда к 2030 году мы сможем развернуть танковый батальон», — сказала она. Какова вся сума сделки и какую долю составит аванс, министр не сообщила.
16 декабря 2024 года во время визита в Берлин Шакалене подписала протокол, подтверждающий приобретение Литвой 44 германских танков Leopard. Танковый батальон (этой техники у Литвы никогда не было) составит основу мотопехотной дивизии, которая формируется в армии балтийской республики.