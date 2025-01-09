В Молдову прибывает действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен

Как сообщает ведомство, в программе визита финской чиновницы — втречи с главой МИД Михаилом Попшоем, главой правительства Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.
СМИ Приднестровья уточнили, что Элину Валтонен ожидают также и в Тирасполе.
В МИД Молдовы отметили, что в Кишиневе чиновники обсудят «роль ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности нашей страны», а также приднестровскую проблематику, в том числе в контексте европейского пути Молдовы. Дискуссии затронут также и вопросы региональной безопасности.
В повестке дня визита действующей главы ОБСЕ также — приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-финского диалога.
По завершении встречи в Министерстве иностранных дел состоится двусторонняя пресс-конференция Элины Валтонен и Михаила Попшоя.
Председательство в ОБСЕ перешло к Хельсинки с 1 января нынешнего года. Как заявила Элина Валтонен, Финляндия в 2025 году сохранит тему Украины в основе повестки дня Организации и намерена уделять внимание укреплению принципов Хельсинкского акта и усилению роли ОБСЕ.