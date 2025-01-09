В Молдову прибывает действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен

В МИД Молдовы отметили, что в Кишиневе чиновники обсудят «роль ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности нашей страны», а также приднестровскую проблематику, в том числе в контексте европейского пути Молдовы. Дискуссии затронут также и вопросы региональной безопасности.