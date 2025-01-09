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Медведев сделал мрачный прогноз после обещания Трампа быстро закончить СВО

У избранного президента США Дональда Трампа не очень много шансов быстро закончить конфликт на Украине, несмотря на громкие обещания. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно. Расчёт понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», — пишет Медведев.

Ранее Трамп заявлял, что разрешение конфликта на Украине является важнейшей задачей для Вашингтона на мировой арене. Избранный американский лидер не раз высказывал намерение завершить СВО в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызывало сомнения у политологов. А после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце он заявил, что украинский лидер готов к переговорам, поэтому надежду терять не стоит. А 7 января Трамп обещал, что попытается остановить конфликт за полгода.