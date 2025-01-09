Медведев сделал мрачный прогноз после обещания Трампа быстро закончить СВО

Ранее Трамп заявлял, что разрешение конфликта на Украине является важнейшей задачей для Вашингтона на мировой арене. Избранный американский лидер не раз высказывал намерение завершить СВО в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, что вызывало сомнения у политологов. А после встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце он заявил, что украинский лидер готов к переговорам, поэтому надежду терять не стоит. А 7 января Трамп обещал, что попытается остановить конфликт за полгода.