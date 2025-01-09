Депутат думы Иркутска Павел Безденежных собирает гуманитарную помощь для участников СВО

«Приглашаю неравнодушных иркутян присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Как участник СВО, я могу сказать, что каждый предмет, отправленный в зону боевых действий, может оказать помощь и даже реально спасти жизнь. Именно поэтому я пытаюсь сделать всё возможное для обеспечения бойцов необходимым для защиты Родины», — отметил Павел Безденежных.