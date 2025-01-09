Депутат думы Иркутска Павел Безденежных собирает гуманитарную помощь для участников СВО

Проходит сбор гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. От их воинских частей поступили запросы в адрес депутата по избирательному округу № 20, участника СВО Павла Безденежных, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, необходимы: средства гигиены, перевязочные материалы, средства связи, аккумуляторы для раций и квадрокоптеров DJI Mavic 3, пальчиковые и мизинчиковые батарейки, шоколад, сухое горючее и окопные свечи.
Гуманитарная помощь принимается до 15 января в гимназии № 3 (с пометкой для Безденежных П. В.) и в общественной приемной депутата на ул. Марата, 14, кабинет 100. Отправка груза запланирована на 17 января.
«Приглашаю неравнодушных иркутян присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Как участник СВО, я могу сказать, что каждый предмет, отправленный в зону боевых действий, может оказать помощь и даже реально спасти жизнь. Именно поэтому я пытаюсь сделать всё возможное для обеспечения бойцов необходимым для защиты Родины», — отметил Павел Безденежных.