В команде Трампа допустили большую сделку с Россией

На данный момент нет точной информации, кого республиканец планирует назначить новым американским послом в Россию — будет ли это политический назначенец или профессиональный дипломат. Но собеседник агентства подтвердил, что поездка спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога в Киев, которая была запланирована на начало января 2025 года, отложена. Причины переноса и новые даты не были раскрыты.
Ранее Life.ru рассказал, что во время переговоров с Россией Дональд Трампа не планирует уступать президенту РФ Владимиру Путину. Республиканец хочет урегулировать украинский конфликт на «справедливых и честных условиях». По словам спецпосланника по Украине в администрации Трампа Кита Келлога, политик просто хочет спасти Киев и его суверенитет.