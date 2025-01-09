Правительство Армении поддержало законопроект о присоединении к ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. Он также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту. «Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике… Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов», — заявил Пашинян.