5 января около 9:00 по московскому времени, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ попытались провести контратаку с использованием двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих, также было уничтожено четыре танка.