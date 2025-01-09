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В США не понимают одержимости Трампа идеей о контроле над Гренландией

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американские и датские чиновники не понимают «одержимости» избранного президента США Дональда Трампа идеей о контроле над Гренландией, поскольку владение островом принесет Штатам ряд проблем и потребует вложений, сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

«Американские и датские чиновники заявляют, что не понимают одержимости будущего президента приобретением Гренландии… Взятие на себя обеспечения безопасности Гренландии станет трудной задачей для США и потребует новых вложений», — говорится в материале CNN.

Как сообщает телеканал, в случае приобретения острова США придется задействовать свой устаревающий ледокольный флот для патрулирования прибрежных вод и разбивания льда.

Кроме того, один из источников выразил беспокойство по поводу стремления Гренландии к независимости, поскольку в случае выхода из состава датского королевства остров утратит политическую стабильность и якобы станет более уязвим для «российского и китайского влияния». Источник также заявил о сомнениях по поводу того, останется ли Гренландия членом НАТО после предполагаемого обретения независимости.

В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Трамп Дональд