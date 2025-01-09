Мэр заблокировал несколько крупных строек в Самаре

Также «нет» от градоначальника получило ООО «Сокол-2» Анатолия Давидюка. Компания повторно добивалась согласования высотной жилой застройки на ул. Магистральной в Зубчаниновке с сокращенным количеством парковок: 0,55−0,69 места на одну квартиру. На этот раз мэрия отказала, сославшись на то, что предыдущее положительное решение суд признал незаконным, и сокращение числа парковок приведет к нарушению прав граждан. Среди причин было названо и отсутствие обоснований со стороны застройщика, что характеристики земельного участка не позволяют возвести многоквартирный дом с соблюдением установленных параметров. А ведь именно это нужно для получения права на запрашиваемые отклонения.