Данию загнало в угол предупреждение советников Трампа насчёт Гренландии

По сведениям журналистов, Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время первого президентского срока, но сейчас ситуация «совершенно иная». Высокопоставленный датский чиновник утверждает, что это кажется гораздо более серьёзным. Сейчас власти королевства тщательно взвешивают, как отреагировать на планы Трампа, «не вызвав серьёзного разрыва с близким союзником и членом НАТО».