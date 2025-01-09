В ФРГ назвали нереалистичным требование Трампа о расходах на оборону до 5% ВВП

Министр считает, что для финансирования оборонных проектов можно было бы создать новый специальный фонд или реформировать правило долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — прим. ТАСС). В то же время он не исключает, что целевой порог в 3,5% может быть введен временно. «Если через несколько лет мы достигнем разумного состояния с точки зрения обеспечения безопасности Германии, то расходы можно было бы снова сократить», — полагает он.