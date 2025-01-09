В ФРГ назвали нереалистичным требование Трампа о расходах на оборону до 5% ВВП

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от «Зеленых» Роберт Хабек считает нереалистичным требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от их ВВП.
«То, что предлагает Дональд Трамп, нереалистично. Мы в конечном итоге не достигнем 5%», — сказал вице-канцлер в интервью медиагруппе Funke. Хабек снова заявил, что целевым порогом для него в расходах на оборону представляются 3% от ВВП. «3,5% — это примерно то, что сейчас обсуждается в НАТО как среднесрочная цель», — сказал он.
Министр считает, что для финансирования оборонных проектов можно было бы создать новый специальный фонд или реформировать правило долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — прим. ТАСС). В то же время он не исключает, что целевой порог в 3,5% может быть введен временно. «Если через несколько лет мы достигнем разумного состояния с точки зрения обеспечения безопасности Германии, то расходы можно было бы снова сократить», — полагает он.
В то же время канцлер Олаф Шольц ранее назвал незрелым предложение Хабека об увеличении расходов на оборону до 3,5%. Как указал глава правительства, это будет означать, что Германии придется изыскать на эти цели до 140 млрд евро.
Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% их ВВП.