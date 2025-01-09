В Самарской области в 2024 году многие политики покинули свои посты

2024 год ознаменовался для Самарской области значимыми политическими событиями. Многие руководители покинули свои посты, кто-то перешел на другую работу. Вспоминаем самые громкие политические отставки завершившегося года.
Пожалуй, главным для всей Самарской области стала отставка губернатора Дмитрия Азарова. О желании покинуть пост по собственному желанию он сообщил 31 мая 2024 года. Врио губернатора в этот же день был назначен Вячеслав Федорищев, который в сентябре победил на выборах и стал избранным главой региона.
Сменилось руководство и в столице губернии. Мэр Самары Елена Лапушкина покинула свой пост 15 ноября 2024 года. Сейчас главой города является Иван Носков, ранее возглавлявший Дзержинск Нижегородской области.
В сентябре стало известно, что уходит и мэр Тольятти Николай Ренц. Сейчас и.о. главы города является бывший мэр Жигулевска Илья Сухих.
А под занавес 2024 года Самарская область лишилась своего депутата в Госдуме Александра Хинштейна. Президент назначил его врио губернатора Курской области.