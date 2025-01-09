В Самарской области в 2024 году многие политики покинули свои посты

Пожалуй, главным для всей Самарской области стала отставка губернатора Дмитрия Азарова. О желании покинуть пост по собственному желанию он сообщил 31 мая 2024 года. Врио губернатора в этот же день был назначен Вячеслав Федорищев, который в сентябре победил на выборах и стал избранным главой региона.