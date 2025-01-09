Маск одним словом разнёс власти Калифорнии из-за смертельных пожаров

Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. Уже 8 января площадь возгорания выросла до 13,44 квадратных километров. По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса составляет 52 — 57 миллиардов долларов. Американские аналитики уже назвали бедствие самым разрушительным в истории Калифорнии.