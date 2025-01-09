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Маск одним словом разнёс власти Калифорнии из-за смертельных пожаров

Американский предприниматель Илон Маск дал понять, что вина за разрушительные лесные пожары в Калифорнии полностью лежит на местных властях. Он прокомментировал публикацию пользователя, который назвал руководство штата худшим в истории, а политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома «откровенно неудачной».

Источник: Life.ru

«Правда», — коротко ответил Маск на публикацию американца, вызывав тем самым одобрение и поддержку от других пользователей.

Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. Уже 8 января площадь возгорания выросла до 13,44 квадратных километров. По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса составляет 52 — 57 миллиардов долларов. Американские аналитики уже назвали бедствие самым разрушительным в истории Калифорнии.