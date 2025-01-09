«Абсолютно нереально»: Медведев оценил план создания «новой трамповской географии»

Напомним, Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию, которая принадлежит Дании. Остров уже посетил сын республиканца, при этом он назвал поездку туристической. Также Трамп намерен сделать Канаду 51-м штатом США. Политик назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо губернатором Канады и перечислил выгоды от вступления в состав Соединённых Штатов. Глава правительства северного государства жёстко ответил на притязания южного соседа, однако известно, что скоро он уйдёт со своего поста. Требования Трампа также включает переименование Мексиканского залива в залив Америки и передачу Вашингтону контроля над Панамским каналом.