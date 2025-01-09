«Абсолютно нереально»: Медведев оценил план создания «новой трамповской географии»

Медведев считает, что расчёты Трампа быстро урегулировать украинский конфликт весьма сомнительны. Улучшить американскую экономику, которая «живёт своей неспешной жизнью», а также поставить все точки над «i» в борьбе с мигрантами тоже вряд ли удастся. Поэтому республиканец просто решил переделать мир, отметил Медведев.
«Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные», — считает Медведев.
Зампред СБ России не нашёл разумного обоснования идее с переименованием Мексиканского залива. Он также отметил, что Трамп не сильно понимает, что из себя представляет Гренландия, но его слишком прельщают огромные земли.
Политик добавил, что хозяин Белого дома ведёт борьбу с британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем руками Илона Маска. Затрат на противостояние в соцсети Х никаких, а цель очевидна: показать, «кто в доме хозяин».
«Ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости. Короче, компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе», — подытожил Медведев.
Напомним, Дональд Трамп всерьёз позарился на Гренландию, которая принадлежит Дании. Остров уже посетил сын республиканца, при этом он назвал поездку туристической. Также Трамп намерен сделать Канаду 51-м штатом США. Политик назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо губернатором Канады и перечислил выгоды от вступления в состав Соединённых Штатов. Глава правительства северного государства жёстко ответил на притязания южного соседа, однако известно, что скоро он уйдёт со своего поста. Требования Трампа также включает переименование Мексиканского залива в залив Америки и передачу Вашингтону контроля над Панамским каналом.