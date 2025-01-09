Армения официально начала путь в ЕС

В конце января законопроект обсудят в парламенте. Документ представили несколько прозападных партий и организаций. В правительстве его представил глава МИД Арарат Мирзоян. В кабмине отметили, что его одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными». Кроме того, будет создана рабочая среда для дальнейшего обсуждения.