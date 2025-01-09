Санду обсудила с Зеленским энергетический кризис в Приднестровье

«Беседа касалась гуманитарной ситуации в Приднестровском регионе, где прекращение поставок природного газа российской компанией “Газпром”, вопреки договорным обязательствам, вызвало острый кризис. Тысячи людей испытывают недостаток тепла, света и, в некоторых случаях, доступа к питьевой воде в условиях холода и экономических трудностей».