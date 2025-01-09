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Санду обсудила с Зеленским энергетический кризис в Приднестровье

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела телефонную беседу с Владимиром Зеленским, обсудив гуманитарную ситуацию в Приднестровском регионе.

Источник: Sputnik.md

«Беседа касалась гуманитарной ситуации в Приднестровском регионе, где прекращение поставок природного газа российской компанией “Газпром”, вопреки договорным обязательствам, вызвало острый кризис. Тысячи людей испытывают недостаток тепла, света и, в некоторых случаях, доступа к питьевой воде в условиях холода и экономических трудностей».

заявили в администрации молдавского лидера.

Лидеры двух стран договорились найти решения для предотвращения обострения топливного кризиса.

«Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь Молдове, в частности, углем».

говорится в сообщении офиса президента соседней страны.

Также в разговоре стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ход конфликта на Украине, сообщает пресс-служба президента Молдовы.

энергетика