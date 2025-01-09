Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вам «Депеша»! Армия России получила новую партию наземных «дронов-невидимок»

Армия России получила партию колёсных дронов «Депеша» со специальными модулями, которые неуязвимы для РЭБ. Поставну организовал холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», сообщили в госкорпорации.

Источник: Life.ru

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” поставил в войска партию дронов “Депеша”. Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колёсном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Новейшая модификация дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну полностью неуязвим для РЭБ. Они отлично подходят для адресной доставки грузов различного предназначения, однако есть возможность оснастить «Депешу» иной полезной нагрузкой.

Ранее Life.ru рассказал, что в конце декабря 2024 года армия России приняла заключительную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. По традиции, машины также получили новогодние украшения. Поставку организовал «Уралвагонзавод».