Вам «Депеша»! Армия России получила новую партию наземных «дронов-невидимок»

«Холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех” поставил в войска партию дронов “Депеша”. Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колёсном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
Новейшая модификация дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну полностью неуязвим для РЭБ. Они отлично подходят для адресной доставки грузов различного предназначения, однако есть возможность оснастить «Депешу» иной полезной нагрузкой.
Ранее Life.ru рассказал, что в конце декабря 2024 года армия России приняла заключительную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. По традиции, машины также получили новогодние украшения. Поставку организовал «Уралвагонзавод».