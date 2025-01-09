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Текслер остался доволен работой всех служб в новогодние каникулы

Губернатор Челябинской области провел первое в наступившем году аппаратное совещание — Алексей Текслер остался доволен работой всех служб в новогодние каникулы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Все коммунальные и экстренные службы, а также правоохранительные органы отработали свои задачи достойно, не допустили возникновения нештатных ситуаций и угрозы жизни и здоровью людей», — прокомментировал он.

Глава региона подчеркнул, что, например, дорожные службы «должны также активно продолжать работу, в том числе по уборке тротуаров и пешеходных зон».

По его данным, в сфере ЖКХ не было допущено крупных аварий на теплотрассах и водоводах, также не было аварий на линиях электропередачи.

«В этом году более тщательно все ответственные службы подготовились к вывозу мусора. Локальные точки напряженности возникали в отдельных муниципалитетах, но регоператор, местные власти, министерство экологии оперативно на это реагировали, в течение дня решали возникшие проблемы», — уточнили в пресс-службе губернатора.