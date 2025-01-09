Текслер остался доволен работой всех служб в новогодние каникулы

«Все коммунальные и экстренные службы, а также правоохранительные органы отработали свои задачи достойно, не допустили возникновения нештатных ситуаций и угрозы жизни и здоровью людей», — прокомментировал он.
Глава региона подчеркнул, что, например, дорожные службы «должны также активно продолжать работу, в том числе по уборке тротуаров и пешеходных зон».
По его данным, в сфере ЖКХ не было допущено крупных аварий на теплотрассах и водоводах, также не было аварий на линиях электропередачи.
«В этом году более тщательно все ответственные службы подготовились к вывозу мусора. Локальные точки напряженности возникали в отдельных муниципалитетах, но регоператор, местные власти, министерство экологии оперативно на это реагировали, в течение дня решали возникшие проблемы», — уточнили в пресс-службе губернатора.