Анфимов: выборы в Беларуси должны пройти без эксцессов и встрясок

В четверг он провел встречу с первым заместителем председателя Верховного суда Беларуси Валерием Калинковичем.
«2020-й год нас многому научил. И я считаю, что уже повторения такого, что было тогда, в 20-м году, у нас вряд ли будет. Да и нет почвы для этого, потому что все делается в стране, чтобы Беларусь развивалась в нужном русле, поддерживала стабильность».
По его словам, несмотря на беспрецедентные санкции, которым подверглась Беларусь, она преодолела эта давление и смогла ее просто выстоять, но и показать хорошие результаты экономического и социального развития.
«Думаю, что народ это видит и по достоинству оценивает».
По словам, миссия СНГ — уже 13-я на выборах в Беларуси. Данная миссия была организована по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко в противововес организациям Евросоюза, которые направили своих наблюдателей, в частности, БДИПЧ ОБСЕ.
«Понятно, какие заключения тогда эти миссия готовили — домашние заготовки, по шаблону. (…) и руководители наших стран, прежде всего Александр Лукашенко внес предложение создать свою миссию наблюдателей СНГ. Которая бы объективно в соотвествии с внутренним законодательством, международными нормами, правовыми актами (…) оценивала ход электоральных кампаний в странах СНГ».
По его словам, при оценке выборов наблюдатель от СНГ «строго руководствуются законодательством страны, не вмешиваясь во внутренние дела государства, в отличие Миссии ОБСЕ».
В свою очередь Калинкович отметил, компетенция судебной власти не предусматривает вмешательство в политические процессы.
«(…) судебная власть по закону не праве вмешиваться и не вмешивается в политическую деятельность», — сказал он.
«Наши задачи связаны с тем, чтобы в установленным законодательством порядке рассматривать связанные с осуществлением избирательного процесса споры, жалобы, устанавливая тем самым законность и справедливость, обеспечивая тем самым свободное проведение выборов», — заявил Калинкович.
По его словам, уже сложилась добрая традиция встречать накануне выборов с представителями международных наблюдателей, обменяться мнениями, суждениями, выслушать какие-то рекомендации, которые возникли у наблюдателей.
Выборы президента
Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.
С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.
Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.