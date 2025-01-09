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Анфимов: выборы в Беларуси должны пройти без эксцессов и встрясок

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ заинтересована, чтобы выборы президента Беларуси прошли конструктивно, в законодательном русле и «без всяких эксцессов и встрясок», заявил руководитель штаба миссии, замгенсека СНГ Леонид Анфимов.

Источник: Sputnik.by

В четверг он провел встречу с первым заместителем председателя Верховного суда Беларуси Валерием Калинковичем.

«2020-й год нас многому научил. И я считаю, что уже повторения такого, что было тогда, в 20-м году, у нас вряд ли будет. Да и нет почвы для этого, потому что все делается в стране, чтобы Беларусь развивалась в нужном русле, поддерживала стабильность».

сказал Анфимов.

По его словам, несмотря на беспрецедентные санкции, которым подверглась Беларусь, она преодолела эта давление и смогла ее просто выстоять, но и показать хорошие результаты экономического и социального развития.

«Думаю, что народ это видит и по достоинству оценивает».

сказал он.

По словам, миссия СНГ — уже 13-я на выборах в Беларуси. Данная миссия была организована по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко в противововес организациям Евросоюза, которые направили своих наблюдателей, в частности, БДИПЧ ОБСЕ.

«Понятно, какие заключения тогда эти миссия готовили — домашние заготовки, по шаблону. (…) и руководители наших стран, прежде всего Александр Лукашенко внес предложение создать свою миссию наблюдателей СНГ. Которая бы объективно в соотвествии с внутренним законодательством, международными нормами, правовыми актами (…) оценивала ход электоральных кампаний в странах СНГ».

подчеркнул Анфимов.

По его словам, при оценке выборов наблюдатель от СНГ «строго руководствуются законодательством страны, не вмешиваясь во внутренние дела государства, в отличие Миссии ОБСЕ».

В свою очередь Калинкович отметил, компетенция судебной власти не предусматривает вмешательство в политические процессы.

«(…) судебная власть по закону не праве вмешиваться и не вмешивается в политическую деятельность», — сказал он.

«Наши задачи связаны с тем, чтобы в установленным законодательством порядке рассматривать связанные с осуществлением избирательного процесса споры, жалобы, устанавливая тем самым законность и справедливость, обеспечивая тем самым свободное проведение выборов», — заявил Калинкович.

По его словам, уже сложилась добрая традиция встречать накануне выборов с представителями международных наблюдателей, обменяться мнениями, суждениями, выслушать какие-то рекомендации, которые возникли у наблюдателей.

Выборы президента

Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.

С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

СНГ