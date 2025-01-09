Анфимов: выборы в Беларуси должны пройти без эксцессов и встрясок

«2020-й год нас многому научил. И я считаю, что уже повторения такого, что было тогда, в 20-м году, у нас вряд ли будет. Да и нет почвы для этого, потому что все делается в стране, чтобы Беларусь развивалась в нужном русле, поддерживала стабильность».