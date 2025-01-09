Не шумим: в Воронежской области внесли изменения в закон о тишине

Теперь на территории региона так же, как и раньше, нельзя шуметь в вечернее время и до утра, когда воронежцы спят, с 22:00 до 07:00. Это же правило касается выходных и праздничных дней. Помимо этого, депутаты позаботились и о дневном сне детей. С 13:00 до 15:00 по будням шуметь также запрещено. К нарушениям относятся любые громкие звуки, которые могут мешать отдыху, начиная от работы строительных инструментов и заканчивая звуками домашних питомцев, например, лаем собак. Правила одинаковы как для жителей многоэтажек, так и для тех, кто проживает в частном секторе.