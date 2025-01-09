Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Зярко планирует вернуться из Томска в Омск и возглавить областное предприятие

Дмитрий Зярко в 2024 году ушел с поста главы Ленинского района и по приглашению бывшего коллеги перебрался в Томск.

Источник: Reuters

С 23 сентября 2024 года он работал первым заместителем мэра. Но сейчас, как сообщают «Коммерческие вести», ссылаясь на свои источники, планирует вернуться в Омск.

Зярко уже написал заявление на увольнение, но в течение января еще продолжит работу в томской администрации. Предполагают, что в Омске в конце января он возглавит областной АО «Омскоблводопровод». По информации СМИ, о назначении нового главы на внутреннем совещании уже сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Шипко сотрудникам организации.

По некоторым данным, причиной для возвращения в Омск чиновника стали семейные обстоятельства.