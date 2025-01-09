Дмитрий Зярко планирует вернуться из Томска в Омск и возглавить областное предприятие

Зярко уже написал заявление на увольнение, но в течение января еще продолжит работу в томской администрации. Предполагают, что в Омске в конце января он возглавит областной АО «Омскоблводопровод». По информации СМИ, о назначении нового главы на внутреннем совещании уже сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Шипко сотрудникам организации.