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Сменился руководитель Уральского Россельхознадзора

В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сменился руководитель, сообщили в пресс-службе ведомства.

Анатолий Литовченко, возглавлявший ведомство согласно Kartoteka.ru с 2021 года, ушел в отставку в связи с выходом на пенсию с 29 декабря 2024 года. 1 января 2025 года ему исполнилось 65 лет.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ, временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина.

Государственный советник юстиции 3-го класса Игорь Трошкин работает в управлении Россельхознадзора с июля 2024 года. До этого около 20 лет он занимал различные должности в прокуратуре Челябинской области, дослужился до первого заместителя прокурора и в 2021 году вышел на пенсию по выслуге лет.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора осуществляет ветеринарный и фитосанитарный надзор на территориях Курганской, Свердловской и Челябинской областей.