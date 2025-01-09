Сменился руководитель Уральского Россельхознадзора

Государственный советник юстиции 3-го класса Игорь Трошкин работает в управлении Россельхознадзора с июля 2024 года. До этого около 20 лет он занимал различные должности в прокуратуре Челябинской области, дослужился до первого заместителя прокурора и в 2021 году вышел на пенсию по выслуге лет.