Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» в новом офисе

«Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. ТАСС). Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — заявила Зурабишвили.
По ее словам, страна находится в глубоком кризисе, выход из которого заключается в назначении повторных парламентских выборов. Зурабишвили сказала, что будет встречаться с населением Грузии, в частности, отправится 10 января в город Зугдиди на западе страны. «Я являюсь президентом и буду президентом», — отметила она на брифинге.
Офис Зурабишвили расположен в центре Тбилиси, на улице Човелидзе. Во время брифинга за ее спиной, помимо флагов Грузии и Евросоюза, был президентский штандарт.
В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Параллельно с инаугурацией Зурабишвили выступила во дворе президентской резиденции перед сторонниками и заявила, что покидает его, но продолжит политическую борьбу. Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов 26 октября и считает себя единственным легитимным президентом.