Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» в новом офисе

По ее словам, страна находится в глубоком кризисе, выход из которого заключается в назначении повторных парламентских выборов. Зурабишвили сказала, что будет встречаться с населением Грузии, в частности, отправится 10 января в город Зугдиди на западе страны. «Я являюсь президентом и буду президентом», — отметила она на брифинге.