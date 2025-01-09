Бочаров осудил аморфность чиновников от ЖКХ и бессилие УК в регионе

— Обращаю внимание руководителей органов власти, органов местного самоуправления, контролирующих структур на недопустимость оставаться сторонними наблюдателями в этой ситуации. И смотреть сверху на всех участников процесса с ожиданием, что все разрешится само собой. Не разрешится, — высказался Андрей Бочаров. — Необходимо вмешиваться, и такая позиция руководителей недопустима. Необходимо прийти на помощь жильцам МКД, оказать максимальное содействие, максимально активно включиться в эту работу и оказать помощь жильцам многоквартирных домов в наведении порядка в работе управляющих компаний и в повышении качества взаимодействия между жильцами и самими управляющими компаниями.