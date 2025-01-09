Текслер намерен выполнить все задачи новых нацпроектов за год вместо шести лет

«Президент Российской Федерации дал поручение о начале реализации новых национальных проектов. С 1 января 2025 года утверждены все паспорта нацпроектов. В декабре регион заключил с федеральными министерствами и ведомствами все необходимые соглашения. Челябинская область начинает реализацию новых нацпроектов. Их цикл — шесть, тем не менее важно в первый год выполнить все поставленные задачи. Поэтому необходимо активно контрактоваться, вести работу опережающими темпами. Работа предстоит большая, буду держать ее на особом контроле», — приводит пресс-служба его слова.