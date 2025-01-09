Текслер намерен выполнить все задачи новых нацпроектов за год вместо шести лет

Соответствующее заявление Алексей Текслер сделал на первом в наступившем году аппаратном совещании.
«Президент Российской Федерации дал поручение о начале реализации новых национальных проектов. С 1 января 2025 года утверждены все паспорта нацпроектов. В декабре регион заключил с федеральными министерствами и ведомствами все необходимые соглашения. Челябинская область начинает реализацию новых нацпроектов. Их цикл — шесть, тем не менее важно в первый год выполнить все поставленные задачи. Поэтому необходимо активно контрактоваться, вести работу опережающими темпами. Работа предстоит большая, буду держать ее на особом контроле», — приводит пресс-служба его слова.
В 2025 году стартовала реализация 19 новых национальных проектов в различных сферах, а 20-й, направленный на развитие биоэкономики, должен быть готов к запуску к концу марта.
По словам главы кабинета министров Михаила Мишустина, из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей, еще не менее 13 трлн привлечь за счет внебюджетных инвестиций.