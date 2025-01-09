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Россия ждет итоги расследования катастрофы в Актау, заявил Песков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия заинтересована в объективном расследовании причин авиакатастрофы в Казахстане, ждет итогов работы профильной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: МЧС Республики Казахстан

«Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии, которая работает в… Казахстане, (участвует в — ред.) следственных действиях в самом Азербайджане. И там, и там наши специалисты оказывают полное взаимодействие. Мы заинтересованы в абсолютно объективном беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — сказал Песков журналистам.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.