Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.