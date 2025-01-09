Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

«Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Трампа сделать Гренландию частью США.
Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.