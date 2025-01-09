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Губернатор Свердловской области увеличил финансирование Нижнесергинского района

Финансирование Нижнесергинского района увеличилось на 652 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование Нижнесергинского района. Он дополнительно получит 652 миллиона рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу развития Нижнесергинского муниципального района на 2020−2025 годы. На развитие социальной и экономической инфраструктуры дополнительно будет направлено 652 миллиона рублей, — рассказали в областном правительстве.

Дополнительные средства предназначены для реализации инверторных проектов в промышленности. Будут модернизированы сети водоснабжения и теплоснабжения. В планы включено строительство газопровода между деревнями Шарама, Уфа-Шигири и Урмикеево.

Увеличено финансирование на комплексное благоустройство в Михайловске и поселке Дружинино. Также будут выделены средства на переселение аварийного жилищного фонда в Нижних Сергах. Деньги также пойдут на развитие природного парка «Оленьи ручьи».

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