На выборы в Беларуси аккредитовано более 300 наблюдателей от СНГ

«Это наверное первая миссия в таком многочисленном составе, которая сформирована по линии СНГ — 306 человек уже аккредитована».
По его словам, это 254 наблюдателя от Содружества Независимых государств, 40 — от Межпарламентской ассамблеи СНГ и 16 — от ОДКБ.
«Более 300 человек. Но черта не подведена. Выборы в Беларуси представляют большой интерес на пространстве СНГ, учитывая имидж нашей республики на международной арене».
По словам Анфимова, это 13-я миссия наблюдателей от СНГ на белорусских выборах начиная с 2001 года.
Выборы президента — 2025
Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.
С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.
Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.