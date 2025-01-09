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На выборы в Беларуси аккредитовано более 300 наблюдателей от СНГ

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президентские выборы в Беларуси вызывают большой интерес в странах СНГ, на них будут работать более 300 наблюдателей от Содружества, заявил замгенсека СНГ Леонид Анфимов.

Источник: Sputnik.by

«Это наверное первая миссия в таком многочисленном составе, которая сформирована по линии СНГ — 306 человек уже аккредитована».

сообщил руководитель штаба миссии, замгенсека СНГ Леонид Анфимов на встрече с первым заместителем председателя Верховного суда Беларуси Валерием Калинковичем.

По его словам, это 254 наблюдателя от Содружества Независимых государств, 40 — от Межпарламентской ассамблеи СНГ и 16 — от ОДКБ.

«Более 300 человек. Но черта не подведена. Выборы в Беларуси представляют большой интерес на пространстве СНГ, учитывая имидж нашей республики на международной арене».

сказал он.

По словам Анфимова, это 13-я миссия наблюдателей от СНГ на белорусских выборах начиная с 2001 года.

Выборы президента — 2025

Согласно ранее принятому плану выборов, предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года.

С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять претендентов, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

СНГ