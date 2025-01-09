Радий Хабиров открыл новую поликлинику в Кушнаренково

Ранее учреждение располагалось на территории районной больницы, а теперь разместилось в новом специально построенном здании. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Здесь установили современное оборудование для обслуживания детей и взрослых.
— На этот год у нас большие планы в сфере здравоохранения, — написал Радий Хабиров. — Одновременно строим еще шесть поликлиник — в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском, Бакалинском районах.
Кроме того, в Учалах готовится к сдаче хирургический корпус, идет строительство хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Глава республики подчеркнул, что продолжится работа и по замене старых ФАПов.
— Верю, что этот год в части медицины, да и не только, будет плодотворным, — добавил Радий Хабиров. — Всем эффективного, счастливого 2025 года!