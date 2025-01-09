Reuters узнал о плане Байдена ввести новые санкции против России

Власти США прорабатываю ужесточение санкций против экспорта российской нефти, писал в декабре Bloomberg со ссылкой на источники. по данным агентства, их Джо Байден не хотел вводить из-за опасений, что они могут привести к взлету цен на энергоносители. Однако после победы Дональда Трампа и опасений, что он может принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией, на такие меры могут решиться. При этом детали новых санкций агентство также не приводило.