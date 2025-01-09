Reuters узнал о плане Байдена ввести новые санкции против России

Уходящий президент США Джо Байден введет новые санкции против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Решение будет объявлено на этой неделе, сообщил агентству американский чиновник. Санкции будут направлены против экономики России.
Ужесточение санкционных мер принято в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация пройдет 20 января). При этом деталей о том, какие санкции будут приняты, пока нет, уточняет Reuters. Единственное, что уточнили в Вашингтоне — по всей видимости, под санкции могут подпасть китайские компании.
Также 9 января администрация Байдена намерена огласить сообщение о новой военной помощи Украине на $500 млн. Она будет включать в себя ракеты для систем ПВО, ракеты воздух-земля и вспомогательное оборудование для истребителей F-16, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Власти США прорабатываю ужесточение санкций против экспорта российской нефти, писал в декабре Bloomberg со ссылкой на источники. по данным агентства, их Джо Байден не хотел вводить из-за опасений, что они могут привести к взлету цен на энергоносители. Однако после победы Дональда Трампа и опасений, что он может принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией, на такие меры могут решиться. При этом детали новых санкций агентство также не приводило.
В России неоднократно указывали, что западные санкции — это неэффективый инструмент политики. Возможно найти варианты их обхода, говорил, в частности, в ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — говорил он.