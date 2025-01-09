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Притязания Трампа и проект евроассоциации Армении. Темы брифинга Пескова

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию, проект евроассоциации Армении и энергокризис в Приднестровье стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О проекте евроассоциации Армении

Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы».

Проект евроассоциации является суверенным правом Армении: «Безусловно, [проект евроассоциации] — это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении».

Евросоюз самостоятельно инициирует процессы по членству в объединении, поэтому необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении вступить в ЕС.

О ситуации на Кавказе

Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном: «Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того чтобы и дальше эти отношения развивать».

О притязаниях Трампа

Трамп заявляет о необходимости учета мнения жителей Гренландии для ее включения в состав США: «Если звучат слова о необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации. И нужно проявить такое же уважение к мнению людей».

Кремль наблюдает за «достаточно драматическим развитием ситуации» с притязаниями США на Канаду и Гренландию: «Такие притязания — реально, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами».

Кремль внимательно наблюдает за дискуссией о контроле над Панамским каналом, развернувшейся после слов Трампа: «Мы слышали заявления правительства Панамы и представителей Панамы, в которых как минимум звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента [США]. Впрочем, это вопрос их двусторонних отношений».

Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов России: «Заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности и готовы к взаимодействию со всеми странами мира».

Об энергокризисе в Приднестровье

Энергокризис в Приднестровье связан с решениями Украины и Молдавии: «Ситуация, действительно, кризисная».

О возможности контактов Путина и Трампа

Запросов на контакты с Путиным от команды Трампа пока не поступало: «Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность».

Российский лидер «будет только приветствовать» готовность избранного президента США к диалогу с ним.

О поставках газа в Словакию

Кремль не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».

Об авиакатастрофе под Актау

Россия заинтересована в «абсолютно объективном, беспристрастном расследовании» авиакатастрофы под Актау.

О заявлениях члена Общественной палаты

Кремль не стал комментировать слова члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов».

«Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться».

Песков Дмитрий
Трамп Дональд