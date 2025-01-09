Притязания Трампа и проект евроассоциации Армении. Темы брифинга Пескова

Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном: «Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того чтобы и дальше эти отношения развивать».