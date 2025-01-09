Притязания Трампа и проект евроассоциации Армении. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О проекте евроассоциации Армении
Проект евроассоциации является суверенным правом Армении: «Безусловно, [проект евроассоциации] — это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении».
Евросоюз самостоятельно инициирует процессы по членству в объединении, поэтому необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении вступить в ЕС.
О ситуации на Кавказе
Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном: «Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того чтобы и дальше эти отношения развивать».
О притязаниях Трампа
Трамп заявляет о необходимости учета мнения жителей Гренландии для ее включения в состав США: «Если звучат слова о необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации. И нужно проявить такое же уважение к мнению людей».
Кремль наблюдает за «достаточно драматическим развитием ситуации» с притязаниями США на Канаду и Гренландию: «Такие притязания — реально, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами».
Кремль внимательно наблюдает за дискуссией о контроле над Панамским каналом, развернувшейся после слов Трампа: «Мы слышали заявления правительства Панамы и представителей Панамы, в которых как минимум звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента [США]. Впрочем, это вопрос их двусторонних отношений».
Арктика находится в сфере национальных и стратегических интересов России: «Заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности и готовы к взаимодействию со всеми странами мира».
Об энергокризисе в Приднестровье
Энергокризис в Приднестровье связан с решениями Украины и Молдавии: «Ситуация, действительно, кризисная».
О возможности контактов Путина и Трампа
Запросов на контакты с Путиным от команды Трампа пока не поступало: «Нет, никаких запросов не было. С другой стороны, по понятным причинам, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность».
Российский лидер «будет только приветствовать» готовность избранного президента США к диалогу с ним.
О поставках газа в Словакию
Кремль не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».
Об авиакатастрофе под Актау
Россия заинтересована в «абсолютно объективном, беспристрастном расследовании» авиакатастрофы под Актау.
О заявлениях члена Общественной палаты
Кремль не стал комментировать слова члена Общественной палаты (ОП) РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов».
«Конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел. Вот на это нужно ориентироваться».