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Стало известно, куда полетит Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 9 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14−15 января примет участие в работе саммита “Неделя устойчивого развития Абу-Даби”.

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

В январе 2023 года Касым-Жомарт Токаев посещал Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Тогда же президент Казахстана принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

экономика