Каллас прокомментировала заявления Трампа о Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии, заявила, что суверенитет и территориальную целостность Дании необходимо уважать.
«Гренландия является частью Дании. Мы должны уважать территориальную целостность и суверенитет [Дании]», — приводит ее слова Agence France Presse. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер на пресс-конференции Еврокомиссии (ЕК) заявила о важности соблюдения суверенитета в связи с заявлениями Трампа по Гренландии.
На пресс-конференции во Флориде во вторник Трамп заявил, что не может исключить использование экономического или военного принуждения для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. В конце прошлого года избранный президент заявил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию. В ответ премьер Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что эта имеющая права широкой автономии территория в составе Дании «не продается».
В первый президентский срок Трампа в 2019 году американские СМИ писали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии тогда отказались, назвав идею абсурдной. На тот раз датский премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что «Гренландия принадлежит гренландцам».