Каллас прокомментировала заявления Трампа о Гренландии

На пресс-конференции во Флориде во вторник Трамп заявил, что не может исключить использование экономического или военного принуждения для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. В конце прошлого года избранный президент заявил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию. В ответ премьер Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что эта имеющая права широкой автономии территория в составе Дании «не продается».