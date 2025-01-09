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Виталий Хоценко обсудил работу омских коммунальщиков с Сергеем Шелестом

Мэр города доложил о работе коммунальных служб, а также проведении новогодних и рождественских мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 9 января, провел рабочую встречу с мэром Сергеем Шелестом. Градоначальник дорожил главе регионе о работе коммунальных служб в период праздников, а также о проведении в регионе новогодних и рождественских мероприятий.

Сергей Шелест рассказал, что системы жизнеобеспечения Омска продолжают работать в штатном режиме. Все возникшие аварийные ситуации оперативно устраняли ресурсоснабжающие организации.

Виталий Хоценко отметил, что в 2025 году Омская область получила серьезные средства на развитие коммунального хозяйства — большую часть из них направят в город, а именно на ремонт теплосетей.

Кроме того, глава города подчеркнул, что в Омске в период новогодних каникул прошли около 330 праздничных мероприятий, которые посетили более 140 тыс. омичей. Гуляния прошли на высоком уровне и без происшествий.

Губернатор дал распоряжение Сергею Шелесту — оперативно очищать областной центр от снега.