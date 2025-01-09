Ольга Кубиц назначена главврачом Гинекологической больницы Омска

В БУЗОО «Гинекологическая больница» появился новый руководитель. Как сообщили в Минздраве Омской области, на должность главного врача официально назначена Ольга Кубиц. С конца ноября 2024 года она исполняла обязанности руководителя, а в декабре была утверждена в этой должности.
Ольга Кубиц — выпускница Омской медицинской академии, врач-гинеколог с 25-летним стажем работы в Гинекологической больнице. Свою карьеру она начала именно в этом учреждении.
Прежний главврач больницы, Ольга Богданова, в ноябре 2024 года была назначена заместителем министра здравоохранения Омской области.