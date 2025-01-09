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Азамат Ескараев освобожден от должности Министра юстиции Казахстана

Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности Министра юстиции Республики Казахстан, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: EL.kz

Азамат Ескараев имеет значительный опыт работы в правовой и административной сферах. Его профессиональная деятельность началась в 2000 году с должности ведущего специалиста Департамента законодательства Министерства юстиции. За более чем два десятилетия он прошел путь от специалиста до Министра юстиции. На этот пост он был назначен в 2023 году, после дважды переназначался.