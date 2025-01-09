Азамат Ескараев имеет значительный опыт работы в правовой и административной сферах. Его профессиональная деятельность началась в 2000 году с должности ведущего специалиста Департамента законодательства Министерства юстиции. За более чем два десятилетия он прошел путь от специалиста до Министра юстиции. На этот пост он был назначен в 2023 году, после дважды переназначался.
Азамат Ескараев освобожден от должности Министра юстиции Казахстана
Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности Министра юстиции Республики Казахстан, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.