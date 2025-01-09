Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева

Ранее СМИ сообщали, что политолог Карасев якобы нецензурно высказался в адрес Алиева в связи с его словами о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря.
«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь… Мы действительно не знаем о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов и, конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться», — сказал Песков журналистам.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.