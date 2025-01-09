Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь… Мы действительно не знаем о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов и, конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться», — сказал Песков журналистам.