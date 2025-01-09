Песков заявил, что Армения не может быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Милонов считает, что действующее правительство страны сможет уехать, а от самого государства ничего не останется, так как после договоренностей с Западом «доза яда пойдет по венам Армении». Депутат добавил, что Украина и Грузия уже сотрудничали с ЕС, но для них это обернулось негативно. Также ему интересно наблюдать за курдами, которые якобы договорились с западными странами, но при этом Турция — член НАТО — их «просто уничтожает».