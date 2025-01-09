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Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

Премьер Армении Никол Пашинян на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремисткой и запрещена) описал предложения для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий.

«Отказываться от требований, предъявляемых друг к другу, в том числе, но не только, в международных судебных инстанциях», — говорится в сообщении.

дипломатия