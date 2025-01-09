Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий.
«Отказываться от требований, предъявляемых друг к другу, в том числе, но не только, в международных судебных инстанциях», — говорится в сообщении.
Премьер Армении Никол Пашинян на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремисткой и запрещена) описал предложения для установления долгосрочной стабильности и мира в регионе.
В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий.
«Отказываться от требований, предъявляемых друг к другу, в том числе, но не только, в международных судебных инстанциях», — говорится в сообщении.