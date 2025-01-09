Швед сообщил о громком коррупционном деле в лесной отрасли

«В начале этого года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителя могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч рублей».
Генеральный прокурор также анонсировал новые громкие уголовные дела коррупционной направленности.
«В ближайшее время будут реализованы ряд других материалов коррупционной направленности, в том числе в отношении лиц, входящих в ряде реестров».
Сегодня в Генпрокуратуре пройдет заседание по борьбе с преступностью и коррупцией. На него приглашены министр обороны Виктор Хренин, глава МВД Иван Кубраков, председатель СК Дмитрий Гора, начальник ОАЦ при президенте Андрей Павлюченко, Председатель ГТК Владимир Орловский, глава МЧС Вадим Синявский, глава Минздрава Александр Ходжаев.
Одним из основных будет вопрос рецидивной преступности.