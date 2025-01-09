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Хабиров вновь заверил, что реконструкция Усадьбы Топорниных начнется

Глава республики обещал, что деньги найдут в обозримом будущем.

Источник: Телеграм-канал Радия Хабирова

Объект культурного наследия «Усадьба Топорниных» в Кушнаренковском районе Башкирии ждет реконструкция «в обозримом будущем». Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в муниципалитет 9 января.

С просьбой привести его в порядок местные жители обращались на Прямую линию с Радием Хабировым еще два года назад, и тогда он обещал найти средства на обновление памятника архитектуры. Сейчас он вновь заверил, что работы будут начаты.

Старинная усадьба была построена в 1812—1824 гг. семьей помещика и отставного военного Степана Топорнина. Земли в этих местах он получил за верную службу императору и участие в Отечественной войне 1812 года. В 1941—1943 гг. в здании находилась секретная разведшкола Коминтерна, а после войны — сельскохозяйственное профтехучилище. В 90-е объект забросили, здесь произошло два пожара. Ранее мы подробно писали об этом памятнике архитектуры.