Хабиров вновь заверил, что реконструкция Усадьбы Топорниных начнется

Объект культурного наследия «Усадьба Топорниных» в Кушнаренковском районе Башкирии ждет реконструкция «в обозримом будущем». Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в муниципалитет 9 января.
С просьбой привести его в порядок местные жители обращались на Прямую линию с Радием Хабировым еще два года назад, и тогда он обещал найти средства на обновление памятника архитектуры. Сейчас он вновь заверил, что работы будут начаты.
Старинная усадьба была построена в 1812—1824 гг. семьей помещика и отставного военного Степана Топорнина. Земли в этих местах он получил за верную службу императору и участие в Отечественной войне 1812 года. В 1941—1943 гг. в здании находилась секретная разведшкола Коминтерна, а после войны — сельскохозяйственное профтехучилище. В 90-е объект забросили, здесь произошло два пожара. Ранее мы подробно писали об этом памятнике архитектуры.