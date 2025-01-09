Хабиров вновь заверил, что реконструкция Усадьбы Топорниных начнется

Старинная усадьба была построена в 1812—1824 гг. семьей помещика и отставного военного Степана Топорнина. Земли в этих местах он получил за верную службу императору и участие в Отечественной войне 1812 года. В 1941—1943 гг. в здании находилась секретная разведшкола Коминтерна, а после войны — сельскохозяйственное профтехучилище. В 90-е объект забросили, здесь произошло два пожара. Ранее мы подробно писали об этом памятнике архитектуры.