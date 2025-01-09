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В Ростове назначили и.о. начальника управления образования

В Ростове на должность исполняющего обязанности начальника управления образования назначили Александра Вихтоденко.

Об этом сообщили на сайте администрации города.

Глава администрации города Алексей Логвиненко представил и. о. начальника управления образования представил 9 января на совещании.

Ранее Вихтенко работал директором МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».

Напомним, что должность начальника управления образования города занимала Виктория Чернышева. В декабре 2024 года ее назначили на пост замглавы администрации Ростова по социальным вопросам.