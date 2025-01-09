В Ростове назначили и.о. начальника управления образования

Об этом сообщили на сайте администрации города.
Глава администрации города Алексей Логвиненко представил и. о. начальника управления образования представил 9 января на совещании.
Ранее Вихтенко работал директором МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса».
Напомним, что должность начальника управления образования города занимала Виктория Чернышева. В декабре 2024 года ее назначили на пост замглавы администрации Ростова по социальным вопросам.