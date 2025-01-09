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Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

9 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра юстиции, сообщает Zakon.kz.

Источник: prosud.kz

Им стал Ерлан Сарсембаев.

«Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан».

говорится в сообщении Акорды.

Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области, п. Октябрь. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность «Радиоинженер»; Гуманитарный университет имени Д. А. Кунаева, специальность «Юрист».

Трудовой стаж начинал с работы консультантом, заведующим сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. В разные годы занимал служил в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК. Работал также заведующим Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК; заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

С января 2023 года — судья Конституционного суда Республики Казахстан.

Сегодня, 9 января 2025 года, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева.