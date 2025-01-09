Ерлан Сарсембаев назначен министром юстиции

Трудовой стаж начинал с работы консультантом, заведующим сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. В разные годы занимал служил в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК. Работал также заведующим Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК; заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК.