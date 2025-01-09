Нижний Тагил сменил статус на «муниципальный округ»

Напомним, что согласно законодательству, городское население в городских округах должно составлять не менее двух третей, однако по этому критерию на Среднем Урале проходит только 14 городских округов. В связи с этим было принято решение о проведении муниципальной реформы и приведении в порядок статусов населенный пунктов.