Нижний Тагил сменил статус на «муниципальный округ»

Согласно документу, новый статус также получили Верхний Тагил, Богданович, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск, Заречный, Нижняя Салда, Белоярский, Артемовский, Асбестовский, Туринский, Талицкий, Качканарский ГО и другие.
Напомним, что согласно законодательству, городское население в городских округах должно составлять не менее двух третей, однако по этому критерию на Среднем Урале проходит только 14 городских округов. В связи с этим было принято решение о проведении муниципальной реформы и приведении в порядок статусов населенный пунктов.