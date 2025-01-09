Маск хочет сократить госрасходы США на $2 трлн при помощи нового ведомства

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Маска называют «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Телекомпания NBC обращала внимание на то, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника NBC, Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.