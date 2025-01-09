Маск хочет сократить госрасходы США на $2 трлн при помощи нового ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Илон Маск намерен сократить государственные расходы США на $2 трлн после учреждения нового ведомства DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которое он возглавит вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами.
«Я думаю, что мы попробуем [сократить федеральные расходы США на] $2 трлн, у нас неплохие шансы», — сказал Маск в интервью социологу и главе маркетинговой группы Stagwell Марку Пенну. Маск добавил, что такая сумма оптимизации расходов представляет «лучший из возможных исходов», однако сначала он попытается уменьшить госрасходы на $1 трлн.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Маска называют «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Телекомпания NBC обращала внимание на то, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника NBC, Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.
Ожидается, что будущее министерство по повышению эффективности правительства возглавят американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами. Они намерены радикально изменить систему государственного управления в США. При этом новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут стать ключевым элементом работы DOGE.